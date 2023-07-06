В УПЦ назвали самоуправством опечатывание заповедником корпусов Киево-Печерской лавры

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что комиссия ведомства по проверке имущества монастыря уже завершила свою работу. По его мнению, решение уже исчерпало себя, ведь опечатыванием корпусов занимается уже другая комиссия

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) считает самоуправством опечатывание корпусов Киево-Печерской лавры одноименным государственным заповедником и ограничение доступа к ним монахов. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Заповедник самоуправно, без соответствующего решения суда по сути спора, взламывает замки и заменяет свои в корпусах Киево-Печерской лавры, ограничивает доступ монастыря к данным корпусам, несмотря на то, что договор аренды помещений является действующим и спор по признанию [его] недействительным односторонним расторжением договора рассматривается в суде", - приводит его слова информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя решение Северного апелляционного хозяйственного суда об отклонении апелляционной жалобы монастыря к заповеднику по поводу работы комиссии Минкультуры на территории лавры, Бахов отметил, что комиссия ведомства по проверке имущества монастыря уже завершила свою работу. По его мнению, решение уже исчерпало себя, ведь опечатыванием корпусов занимается уже другая комиссия.

"Заповедником создана другая комиссия по опечатыванию корпусов, и никакого решения суда, предоставляющего право заповеднику или данной комиссии захватывать корпуса, нет. Основное производство, в рамках которого подавалось заявление об обеспечении иска, рассматривается в Хозяйственном суде Киева. Никакого решения по данному спору еще не принято", - подчеркнул он.

Ранее в УПЦ сообщили, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции опечатали три корпуса монастыря, включая резиденцию предстоятеля церкви митрополита Онуфрия. Данную информацию подтвердил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что без каких-либо законных оснований происходит захват властями корпусов монастыря УПЦ, расположенного на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускали к ним. Силовики были вооружены автоматами, производились задержания прихожан. На дверях корпусов срезали замки. При этом руководство заповедника перенесло на два часа позже вход для посетителей якобы из-за технических проблем. Прихожане в ожидании собирались у входа и читали молитвы, тогда полиция вызвала подкрепление. Священнослужители УПЦ были вынуждены причащать прихожан через решетку забора.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. В итоге были опечатаны три корпуса, в том числе резиденция предстоятеля УПЦ. В канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.