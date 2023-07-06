Сотрудники лондонского метро будут бастовать пять дней в июле

Речь идет о 23-28 июля

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники лондонского метрополитена будут бастовать с воскресенья, 23 июля, по пятницу, 28 июля, в рамках спора о повышении зарплат, начислении пенсий и улучшении условий труда. Об этом сообщил в четверг представляющий их интересы Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

"В планах - сокращения 600 рабочих мест, а сотрудники метро Лондона в перспективе будут беднее при выходе на пенсию, если предложенные TfL (государственная организация Transport for London - прим. ТАСС) изменения вступят в силу", - говорится в заявлении профсоюза.

По информации RMT, в течение пяти дней к забастовкам будут подключаться сотрудники различных станций подземки, а исключение будет сделано лишь для понедельника, 24 июля, когда метро должно функционировать как обычно.

Ранее RMT уже объявила о том, что около 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании проведут три забастовки в июле. Они намечены на 20, 22 и 29 июля.

В конце марта сотрудники британской компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, одобрили предложение правительства о повышении их зарплат. Так, зарплата наиболее высокооплачиваемых сотрудников вырастет на 9,2%, а наименее оплачиваемых - на 14,4%. Работники также получили гарантии, что до января 2025 года не будут производиться принудительные увольнения. Однако переговоры по требованиям еще 14 железнодорожных компаний продолжились.

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 8,7% на настоящий момент в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках, помимо железнодорожников и медработников, принимают участие водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.