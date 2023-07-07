В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град, а также до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 26 до 28 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 17 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 26 до плюс 31 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и Подмосковье до 21:00 из-за града, грозы, ливня и порывов ветра.