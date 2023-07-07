В Хабаровске возобновили подходы теплоходов к некоторым остановкам

Это связано с подъемом воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Теплоходы на Амуре у Хабаровска начали подходить к ряду остановок после приостановки, связанной с падением уровня воды в реке. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

В конце июня администрация Хабаровска сообщила о временном прекращении подходов теплоходов к некоторым остановкам левого берега, где расположены дачи. Это, в частности, остановочные пункты "6-й км", "7-й км" и "Дубки". По остальным маршрутам речные перевозки осуществлялись в штатном режиме.

"Подходы теплоходов к остановкам возобновлены", - сказали в администрации.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска, а также на ряде других рек опускался ниже обычных показателей на 0,5-1 м. Уровни воды в Амуре будут колебаться до середины лета, пока не пойдут муссонные дожди. По данным Дальневосточного гидрометцентра на пятницу, уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 84 см от нулевой отметки, за сутки он прибавил 6 см. В течение двух ближайших суток ожидается подъем воды на 5-10 см. Неблагоприятным для Хабаровска является уровень в 450 см, опасным - 600 см. В целом по краю на реках начали фиксировать подъемы воды, пока это не угрожает хозяйствующим объектам.