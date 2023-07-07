В США полиция рассматривает жалобу об избиении Бритни Спирс

По данным портала TMZ, певицу ударил глава охраны баскетболиста Виктора Вембаньяма в тот момент, когда она подошла к спортсмену, чтобы сфотографироваться

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Лас-Вегаса проводит расследование инцидента между охраной баскетболиста Виктора Вембаньяма и американской певицей Бритни Спирс, которую якобы избили после ее попытки сделать фото со спортсменом. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

По его данным, певица заметила выходящего из отеля баскетболиста и похлопала его по спине, чтобы узнать, могут ли они вместе сфотографироваться. В этот момент, предположительно, глава охраны спортсмена Дамиан Смит ударил Спирс, из-за чего она упала.

Как отмечает портал, представители певицы подали заявление в полицию о нанесении побоев.

Спирс назвала инцидент "травматическим опытом". "Травматический опыт не в новинку для меня <...>, но я не была готова к тому, что произошло со мной прошлой ночью <...>. Я узнала спортсмена <...> и решила подойти к нему, чтобы поздравить с успехом <...>, затем его охранник ударил меня тыльной стороной руки по лицу", - написала она в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Певица также отметила, что решила высказаться, так как "насилие слишком часто происходит в этом мире, часто за закрытыми дверями".