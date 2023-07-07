В мэрии Анапы заявили, что не фиксируют роста объема водорослей

Их присутствие локально

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Роста объема водорослей камка на побережье Черного моря в Анапе по сравнению с прошлым годом нет, их выбросы на береговую линию локальны. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

"Какого-либо роста объемов водорослей в этом году нет. Их выбросы локальные, данный вид водорослей самостоятельно мигрирует при смене течения, то есть у отдыхающих есть возможность выбрать любой другой пляж, где на данный момент нет камки. Кстати, на галичных пляжах камки не бывает, она характерна только для песчаных", - сообщили в мэрии.

В администрации Анапы пояснили, что водоросли камка являются водными биологическими ресурсами, частью экосистемы. Протяженность пляжей в Анапе является самой большой на побережье Черного моря и превышает 40 км. Также сообщалось, что водоросли, на цветение которых в Черном море ежегодно жалуются туристы в Анапе, не опасны и имеют лечебный эффект.

Ранее в кубанских Telegram-каналах опубликовали фото и видео, где зафиксировано наличие водорослей на пляжах в Анапе. Некоторые пользователи пишут, что их присутствие якобы создает дискомфорт при купании в море, другие же публикуют фото поделок из водорослей по типу снеговиков.