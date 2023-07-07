Вассерман сообщил, что выписывается после планового обследования

По словам депутата Госдумы, он уже получил документы на выписку из медицинского учреждения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия - За правду") сообщил ТАСС в пятницу, что уже получил документы на выписку из медицинского учреждения, где проходил плановое обследование.

"Самочувствие нормально, документ на выписку как раз принесли. Все идет по плану", - сказал он.

В четверг Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, отметив, что находится на "плановой диагностике". Ранее Telegram-канал Mash написал, что Вассерман якобы был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести из-за сахарного диабета с осложнениями.