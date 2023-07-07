7 июля, 14:33
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Прилепин опубликовал первое видео, где он сам стоит на ногах

Гавриил Григоров/ ТАСС
Захар Прилепин
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" пострадал при попытке покушения 6 мая

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, который пострадал при попытке покушения, в день своего рождения опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу первое видео, где он самостоятельно стоит на ногах.

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"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", - сообщил он на фоне воздушных шаров с символом российской спецоперации - буквой Z.

В пятницу Прилепину исполнилось 48 лет.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин, который служил вместе с ним до и после начала специальной военной операции, в том числе в составе батальона Росгвардии "Оплот". Прилепин получил ранения. По подозрению в причастности к преступлению был задержан Александр Пермяков, который признался, что работал по заданию украинских спецслужб. Он обвиняется в совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Сам Прилепин перенес несколько операций на ногах в больнице в Нижегородской области. Как отмечал губернатор региона Глеб Никитин, Прилепину предстоит заново учиться ходить. 

Теги:
Прилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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