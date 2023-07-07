Степашин: передачей Александровского подворья в Иерусалиме занимается рабочая группа

По словам председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина, российская сторона также активно занимается вопросом возможной передачи РФ других объектов

КАЛУГА, 7 июля. /ТАСС/. Рабочая группа, созданная премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, занимается вопросом о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме, сообщил ТАСС в пятницу председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

"Все находится в официальной рабочей группе, созданной премьером Нетаньяху, там два министра возглавляют эту рабочую группу, и я ссылаюсь на высказывание Нетаньяху, что мы затягивать этот процесс не будем. Ждем", - сказал собеседник агентства.

По словам Степашина, российская сторона также активно занимается вопросом возможной передачи России других объектов в Иерусалиме. "Их [объектов] очень много", - добавил Степашин.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля для его строительства была приобретена Александром III в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года. В октябре 2021 года посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отмечал, что ряд структур безосновательно выступают против перерегистрации Александровского подворья в Иерусалиме на Российскую Федерацию. В ноябре 2022 года спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва надеется, что вопрос передачи России Александровского подворья в Иерусалиме будет решен с формированием нового правительства в Израиле.