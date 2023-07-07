РПЦ призвала проверять вносимые в ГД законопроекты на соответствие традиционным ценностям

При этом, как отметил зампредседателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата игумен Иоанн, пересмотреть все законодательство на предмет соответствия упомянутому указу - это "крайне трудоемкая задача"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Все вносимые в Госдуму законопроекты необходимо проверять на их соответствие президентскому указу о сохранении и защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Такое мнение высказал в пятницу заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата игумен Иоанн (Рубин) на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями в Совете Федерации.

"Приходится признать, что в законодательной плоскости указ сегодня практически не востребован. Только единицы вносимых в Государственную думу законопроектов вообще хоть как-то упоминают о нем. Поэтому, как вариант, можно предложить новеллу в области законодательной работы - прописать механизм, при котором вносимые законопроекты должны соответствовать не только формальным законодательным требованиям к их внесению, но и проверяться на предмет соответствия указу № 809 (указ президента РФ от 9 ноября 2022 года "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" - прим. ТАСС)", - сказал игумен.

Он признал, что пересмотреть все законодательство на предмет соответствия упомянутому указу - это "крайне трудоемкая задача", хотя и она, полагает представитель РПЦ, "рано или поздно встанет перед законодателями". На данном же этапе, добавил священнослужитель, можно было бы "обратить внимание на те аспекты законодательства, которые очевидно указу не соответствуют".

Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, говорится в указе. При этом Российская Федерация рассматривает традиционные ценности "как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".