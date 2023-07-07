Главный ботсад Донбасса получил от разных регионов России около 300 сортов растений

Ассоциация производителей посадочного материала России в ближайшее время пришлет ботаническому саду удобрения для растений

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Донецкий ботанический сад получил от Ассоциации производителей посадочного материала России фуру растений для расширения своих коллекций. Об этом в пятницу ТАСС сообщила директор ботсада Светлана Приходько.

"Недавно мы заключили договор о сотрудничестве с Ассоциацией производителей посадочного материала России. Эта организация объединяет производителей посадочного материала и производителей различных средств по уходу за этими растениями. Они нас приняли в свою ассоциацию. Мы, наверное, первый ботанический сад РФ, который вступил в эту ассоциацию. Мы там представлены как научная организация, взаимодействие с которой может быть полезно производителям, а в ответ они будут нам помогать. И вот они нам привезли целую фуру растений, это порядка 300 различных сортов растений", - отметила Приходько.

Директор рассказала, что учреждение, в частности, получило розы и гортензии для расширения своих коллекций. Также ассоциация в ближайшее время пришлет ботаническому саду удобрения для растений.

"Они нам передадут укоренители, которые мы будем использовать для растений, а мы в свою очередь будем передавать производителям этих удобрений информацию о том, насколько они подходят нашим растениям, как они реагируют, приживаются и прочее. Такое вот будет у нас взаимовыгодное сотрудничество. Также нам еще обещали передать горшки и торф. Все это нам очень необходимо в этот период", - подчеркнула она.

Приходько также рассказала о повреждениях ботанического сада, которые он получил в результате обстрела прилегающего района вечером 4 июля. По ее словам, взрывной волной сорвало несколько листов поликарбоната с оранжерейного комплекса. Также сильно расшатались крепления конструкций остекления оранжерей.

Донецкий ботанический сад - один их крупнейших в Европе. Его общая площадь - 203 га. Он расположен на границе Донецка и Макеевки. Коллекционный фонд живых растений сада насчитывает более 8 тысяч видов. Свыше 3 тысяч из них - тропические и субтропические растения, в том числе 800 видов редких и исчезающих, внесенных в Красный список Международного союза охраны природы. Коллекции размещены в оранжереях общей площадью 2600 кв. м.