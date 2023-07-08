В Приморье после паводка восстановили проезд во все населенные пункты

Как сообщили в "Примавтодоре", работы продолжаются

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Проезд во все населенные пункты, транспортное сообщение с которыми было нарушено из-за паводка, восстановлен в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Примавтодора".

"На данный момент отрезанных населенных пунктов нет. Но есть места, где ограничен проезд либо для легкового транспорта, либо для большегрузного. Работы продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

На сайте регионального правительства уточняется, что на дорогах края работают 200 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы ведутся во всех муниципалитетах, где ливень нарушил транспортное сообщение.

В среду на южные районы Приморья оказал влияние циклон. В течение дня там шли ливни с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м, в крае было объявлено штормовое предупреждение. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В трех муниципалитетах в пятницу был введен режим ЧС.

Примгидромет в пятницу сообщил, что на следующей неделе ситуация на юге Дальневосточного региона будет нестабильной, погодные условия в Приморском крае - переменчивыми. Так, в понедельник и вторник погода ожидается контрастной, местами пройдут кратковременные дожди и ливни с грозами. Ночная температура составит 12-19 градусов тепла, днем - плюс 26-33 градуса. На побережье ожидается туман и от плюс 18 до 25 градусов.