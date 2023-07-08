Проект по возвращению забытых имен выдающихся жителей Майкопа получил господдержку

Бюджет проекта превысит 1,6 млн рублей

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) в сфере культуры "Дом Шварца" приступает к реализации проекта "Майкопцы: возвращенные имена", который призван возродить историческую память и позволит жителям и гостям республиканского центра Адыгеи - Майкопа - узнать о судьбах людей, внесших вклад в становление и развитие города. Проект, знакомящий с именами, которые сегодня известны только узкому кругу специалистов, выиграл грант Республики Адыгея на реализацию социально значимых проектов в размере порядка 1,2 млн рублей, сообщила ТАСС директор АНО "Дом Шварца" Надежда Суховая.

"У Майкопа очень интересная история, и в его развитие большой вклад внесла плеяда по-настоящему преданных своей профессии, городу общественных деятелей. К сожалению, сейчас мало кто помнит их имена, целый пласт истории оказался незаслуженно забытым. Поэтому мы решили восполнить этот пробел, и вслед за реализацией проекта "Майкоп Евгения Шварца", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, начать новый - "Майкопцы: возвращенные имена". Он станет его логическим продолжением", - рассказала Надежда Суховая.

Она уточнила, что реализация проекта уже началась, и воплотить все задуманное поможет выигранный грант в размере порядка 1,2 млн рублей. Вместе с софинансированием бюджет проекта превысит 1,6 млн рублей.

Жители Майкопа второй половины XIX - начала XX века называли себя майкопцами. Этот этнохороним встречается в местных газетах, дневниках и письмах всемирно известного драматурга Евгения Шварца, чье детство и юность прошли в Майкопе и который называл город "родиной своей души". Дневники писателя сохранили имена простых горожан и известных деятелей Майкопа, стали ценным источником информации для исследователей.

О проекте

Новый проект, по словам собеседницы агентства, реализовывается в партнерстве с Адыгейским государственным университетом и приурочен к отмечаемому в этом году 145-летию Майкопской городской думы. К работе с архивными данными, которая поможет восстановлению имен общественных деятелей города, подключились и студенты исторического факультета вуза. Активное участие в проекте принимают потомки майкопцев - внучка Евгения Шварца Мария Крыжановская и праправнук основателя майкопской медицины Василия Соловьева известный российский композитор, дирижер и актер, заслуженный артист России Андрей Семенов. Проект поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, поставивший перед властями и общественниками задачу объединить исторические места Майкопа турмаршрутами.

В рамках проекта запланированы проведение научно-исследовательской работы студентами, съемки приуроченного к юбилею городской думы документального фильма, подготовка сборника историко-биографических очерков о видных общественных деятелях города второй половины XIX - начала XX века. Впервые будут оцифрованы более 1,2 тыс. выпусков "Майкопской газеты" за 1910-1915 годы, хранящиеся в Российской государственной библиотеке в Москве. Планируется также создать иммерсивную экскурсию, действие которой будет проходить в историческом центре города и позволит увидеть Майкоп глазами его жителей начала XX века, окунуться в атмосферу южного провинциального города.