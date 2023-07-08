8 июля, 06:15

В Коломне перенесли праздничную программу по случаю Дня семьи, любви и верности

Решение приняли из-за подтоплений, вызванных проливными дождями

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности в Коломне переносятся из-за подтоплений, вызванных проливными дождями. Сообщение об этом размещено в субботу в Telegram-канале городского округа.

"Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, переносится", - говорится в публикации. Отмечается, что дата проведения мероприятий будет объявлена позже.

В результате проливного дождя вечером 7 июля город Коломна подвергся подтоплениям. Как сообщил глава городского округа Александр Гречищев, специалисты продолжают устранять последствия ливня в городе. Также он напомнил, что, согласно данным МЧС, непогода сохранится и в субботу. Желтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья. 

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