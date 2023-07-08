В Орехово-Зуеве с дорог убрали поваленные грозой и ветром деревья

Аварийные службы работают в усиленном режиме

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Поваленные грозой и ветром деревья убрали с проезжей части Орехово-Зуевского городского округа Московской области. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава округа Руслан Заголовацкий.

"Грозовой фронт прошел по территории нашего округа. Не обошлось без аварийных отключений электроэнергии и падения деревьев на проезжую часть. Сейчас все поваленные деревья с дорог убраны, затруднений в проезде нет. Приступили к уборке поваленных деревьев во дворах", - написал он.

Заголовацкий добавил, что аварийные службы со вчерашнего вечера работают в усиленном режиме.

"По сообщениям МЧС угроза порывистого ветра и гроз сохранится до конца дня 8 июля. Берегите себя и своих близких! При необходимости звоните 112", - заключил глава городского округа.