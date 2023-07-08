В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение до 11 июля

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. В Северной Осетии в ближайшие четыре дня ожидаются ливни с градом и сильным ветром. МЧС объявило штормовое предупреждение в республике.

"8-11 июля местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в распространенном сообщении ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве добавили, что в связи с обильными осадкам на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.