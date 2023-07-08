В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и донного течения

Возможно формирование смерчей над морем

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море в субботу в связи со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе до 10 июля штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, возможно формирование смерчей над морем.