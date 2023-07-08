В ЛНР с начала 2023 года зарегистрировали более 2 тыс. браков

Врио главы республики Леонид Пасечник также рассказал о рождении более 1 800 детей

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. браков зарегистрировано в Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала 2023 года, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"С января этого года на территории Луганской Народной Республики было заключено более 2 000 семейных союзов и родилось более 1 800 детей", - написал он.

Пасечник поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, отметив, что "взаимопонимание и забота, любовь к детям и уважение к страшим" наряду с другими ценностями и семейными устоями "передаются на Руси из поколения в поколение".

По данным агентства Луганскинформцентр, в 2022 году отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) зарегистрировали более 6 тыс. браков в ЛНР. Лидирующую позицию по количеству бракосочетаний тогда занял город Луганск - 2 032, на втором месте Алчевск - 549, на третьей позиции Краснодон - 543. При этом, согласно данным Луганскинформцентра, только за три месяца 2023 года отделами ЗАГС региона уже было зарегистрировано на 60% больше браков, чем за аналогичный период 2022 года - 1 192. В 2022 году с января по март только 744 пары решили узаконить свои отношения.