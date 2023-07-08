В Сунже закрыли все автомойки

Меры приняты в связи с нехваткой питьевой воды в централизованном водопроводе города

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Власти города Сунжи в Ингушетии распорядились о закрытии всех автомоек в муниципалитете из-за нехватки питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"По поручению главы города Аслана Умарова в Сунже закрыты все автомобильные мойки. Убедительная просьба к собственникам автомобильных моек, не открывать их в период ограничения во избежание наложения дальнейших санкций. Данные меры приняты в связи с нехваткой питьевой воды в централизованном водопроводе Сунжи", - говорится в сообщении.

В городе ежедневно осуществляется подвоз питьевой воды по всем поступающим заявкам. "Водовозы курсируют по всем улицам, где водоснабжение ограничено", - добавили в пресс-службе.

В пятницу в правительстве региона сообщили, что жители городов Сунжа и Карабулак, а также населенных пунктов Малгобекского района остались без водоснабжения из-за аварии на головной насосной станции - в машинном зале произошел разрыв коллектора.

Позже ГУП "Ингушрегионводоканал" сообщил о завершении ремонтных работ на насосной станции и пообещали возобновить подачу воды в субботу в первой половине дня в городах Сунжа и Карабулак, а во втором микрорайоне города Малгобека и селах Малгобекского района - в субботу вечером.