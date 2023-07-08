В ЛНР сообщили, что покрытие мобильной связью составило 72%

По словам представителя "Мобильных коммуникационных систем", оператор запустил более 300 базовых станций связи 4G

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Охват мобильной связью городов и районов Луганской Народной Республики (ЛНР) составляет 72%, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора "Мобильные коммуникационные системы", действующего в ЛНР.

"По состоянию на июнь 2023 года покрытие мобильной связью ЛНР составляет 72%", - сказал сотрудник пресс-службы оператора.

28 декабря 2022 года министр связи и массовых коммуникаций республики Андрей Еременко сообщал, что охват мобильной связью территории ЛНР составляет 52,3%.

По словам представителя "Мобильных коммуникационных систем", на данный момент оператор запустил более 300 базовых станций связи 4G. "Для обеспечения безопасности на территории ЛНР руководством республики было принято решение приостановить оказание услуги "Мобильный интернет" с 13 мая 2023 года. Несмотря на это, мы продолжаем строительство на 3G и 4G сетях. Сейчас на территории ЛНР введено в эксплуатацию 3G - 227 базовых станций и 4G - 345 базовых станций", - сказал он.

Сотрудник пресс-службы оператора также отметил, что на данный момент стандартом связи 3G обеспечены все крупные города и районные центры республики, включая территории, освобожденные в ходе проведения Россией специальной военной операции. "Строительство базовых станций 3G является не самым приоритетным в нашем плане строительства. На данный момент в два раза вырос процент покрытия всей территории республики 4G. Мы стремимся сделать так, чтобы после разрешения руководства республики включить мобильный интернет - люди смогли беспрепятственно пользоваться высокоскоростным интернетом практически в любой точке региона", - подчеркнул представитель пресс-службы.

13 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что работа мобильного интернета будет приостановлена в ЛНР в связи с усилившимися обстрелами региона со стороны украинских войск.