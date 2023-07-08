Львова-Белова отметила особую ценность семьи в непростое для страны время

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что семья является местом, где можно чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семья в непростое для страны время обретает особую ценность, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая на празднике "Бодрое утро", приуроченном ко Дню семьи, любви и верности.

"Сейчас непростое время для нашей страны, и семья - это то место, где ты можешь чувствовать себя защищенным, семья - это где ты можешь чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне, потому что там тебя любят, там тебя принимают. Для нас главное - семейные ценности, президент не раз это отмечал, и как здорово, что теперь этот праздник является всероссийским, и каждая семья сегодня в любом случае скажет друг другу самые важные слова", - отметила Львова-Белова.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 года он отмечался неофициально. 28 июня 2022 года указом президента РФ празднику придан официальный статус. Он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.