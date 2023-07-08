В Петербурге наградили 30 супружеских пар за долголетие совместной жизни

Медалью "За любовь и верность" награждаются супружеские пары, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и получили известность крепостью семейных устоев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева наградили 30 супружеских пар города, отмечающих юбилеи совместной жизни, сообщила пресс-служба Смольного.

"В День семьи, любви и верности юбиляры супружеской жизни города стали обладателями медалей "За любовь и верность". В Световом зале Смольного собрались 30 пар, в том числе 3, отметившие бриллиантовый юбилей - 60 лет в браке, и 13 - золотой - 50 лет. В торжественной церемонии приняла участие также молодая пара, отметившая ситцевую свадьбу - 1 год семейной жизни. Бриллиантовые юбиляры напутствовали их советами, основанными на личном опыте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор города также поздравил с 30-летием брака Светлану и Дмитрия Медведевых. Он вручил Светлане Медведевой почетный знак "350 лет Петру Великому" и поблагодарил за большой вклад в работу по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца.

"Вот уже 15 лет мы празднуем и отмечаем День семьи, любви и верности. Во многих уголках нашей необъятной Родины этот душевный и радостный праздник многие принимают и с радостью отмечают. Он шагнул далеко за ее пределы - его отмечают более чем в 40 странах. Мы также приветствуем своих соратников, соотечественников, которые изъявили желание отмечать его вместе с нами, вместе с великой Россией. Этот день объединяет нас великими духовными, культурными традициями", - привели в пресс-службе слова Медведевой.

Медалью "За любовь и верность" награждаются супружеские пары, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и получили известность крепостью семейных устоев. С 2008 года в Петербурге награду получили более 5 тыс. пар. Также парам, отметившим 50-летие, 60-летие или 70-летие заключения брака, в городе назначается единовременная выплата в размере 50, 60 или 70 тысяч рублей соответственно.