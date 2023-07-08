Кириенко назвал важные ценности для молодежи в России

Ими являются патриотизм, семья и возможность самореализации

ПЕЧОРЫ /Псковская область/, 8 июля. /ТАСС/. Патриотизм, семья и возможность самореализации - среди важных для российской молодежи ценностей. Об этом заявил в субботу журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Я считаю, что у нас замечательное поколение растет. Вот постоянно же проводятся социологические исследования, что для подрастающего поколения важно, и меня очень радует, что для них очень важна ценность патриотизма, ценность семьи - более 80% молодых людей говорит о том, что это для них одна из важнейших ценностей, и что они хотели бы достичь в жизни - это создать хорошую, счастливую семью. И ценность самореализации - одна из первых", - сказал Кириенко

В субботу, в День семьи, любви и верности, он принял участие в открытии молодежного историко-культурного центра "Истоки" в Печорах.

5 июля в Печорах начал работу молодежный историко-культурный форум "Истоки". В его программе предусмотрены заезды по разным тематическим направлениям, в их числе: "Семейные ценности", "Гармония", "Созидание", "Школа молодого патриота". Форум продлится до 23 августа. На территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в субботу состоялось открытие одноименного молодежного центра.