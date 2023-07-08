В Чечне более 2 тыс. семей воссоединились благодаря работе властей

Глава региона Рамзан Кадыров также отметил, что в республике сократилось количество разводов

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. семей в Чечне воссоединились благодаря проводимой в регионе работе по укреплению института семьи, заявил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи. Особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых имеются дети. Эту очень важную миссию проводит Духовное управление мусульман Чеченской Республики совместно с департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской республики. За все время этой работы воссоединено более 2 400 семей, в которых воспитываются более 4 700 детей", - написал Кадыров.

По его словам, в республике сократилось и количество разводов. "Нет брошенных и беспризорных детей. <…> Я искренне желаю всем российским семьям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также мирного неба над головой", - пожелал глава региона в День семьи, любви и верности.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 г. он отмечался неофициально. 28 июня 2022 г. указом президента РФ празднику придан официальный статус. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.