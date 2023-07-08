В Кисловодске открыли пятиметровую скульптуру, посвященную семье

Основатель фонда "Созидающий мир" Вячеслав Заренков отметил, что она олицетворяет семейное счастье, единение и любовь

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пятиметровую скульптурную композицию, посвященную семье, открыли в городе-курорте Кисловодске на Ставрополье в День семьи, любви и верности. Скульптуру городу подарила семья почетного мецената Санкт-Петербурга, основателя фонда "Созидающий мир" Вячеслава Заренкова.

"Это скульптурная композиция "Семья - залог мира", олицетворяющая семейное счастье, единение, добро, любовь и все самое доброе. Хочу поблагодарить всех созидателей, участников создания скульптурной композиции. <...> Если не будет здоровой, крепкой семьи, любое общество обречено на гибель и на разорение", - сказал он на церемонии открытия.

Вячеслав Заренков вручил дарственную грамоту и символический "Ключ от счастья" главе города Евгению Моисееву. "Жители и гости города - ключ будет храниться у нас в администрации. Если кому-то не хватит счастья - ключ хранится в Кисловодске", - сказал глава Кисловодска.

Автором макета памятника стала Юлия Заренкова. Композиция представляет из себя фигуры родителей и их детей, которые держат на руках земной шар. Церемония открытия скульптурной композиции прошла в рамках второго всероссийского фестиваля "Путь к счастью", который проходит в Кисловодске.