В Никосии прошел марш в защиту традиционных семейных ценностей

Участие в мероприятии приняли представители русскоязычного сообщества Кипра

© Андрей Суржанский/ ТАСС

НИКОСИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Марш в защиту традиционных семейных ценностей и в защиту детей прошел в субботу от центральной площади Никосии - площади Свободы (Элефтериас) до площади Фанеромени в старой части города. Его организатором выступила партия "Активные граждане". Участие в мероприятии приняли представители русскоязычного сообщества Кипра.

Акция проходила в день, когда в России отмечается семейный праздник - День семьи, любви и верности. Участники держали в руках флаги с надписью "Папа, мама, я - счастливая семья!", флаги Кипра, Греции и российские триколоры.

"В нашей стране всегда с особым уважением и заботой относились к институту семьи. Сегодня, когда так часто традиции попираются и нам пытаются навязать чужие ценности и порядки, сохранять свои исторические устои, традиционные ценности и нравственные идеалы особенно важно", - заявил посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков, приветствуя участников марша. По ходу следования колонны к ней постепенно присоединялись люди. По оценкам полиции, на митинг на площади Фанеромени собралось порядка 600 человек.

Многие из них выражали обеспокоенность по поводу принятого на Кипре закона, согласно которому половое воспитание становится обязательным, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая старшими классами частных и государственных школ. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель партии "Активные граждане" Николас Продрому, парламент страны и президент одобрили этот документ в декабре 2022 года, следуя рекомендациям ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Ключевую роль в подготовке учебных материалов сыграла неправительственная организация "Кипрская ассоциация планирования семьи", которая поддерживает все формы гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Закон предусматривает, что государство будет заниматься половым воспитанием детей независимо от религиозных или каких-то иных убеждений их родителей. "Мы против этого закона и пытаемся подобными акциями воздействовать на Министерство образования Кипра с тем, чтобы внести изменения в учебную программу. Мы должны защитить наших детей", - сказал Продрому.

"Мы собрались здесь, чтобы с одной стороны отметить День семьи, любви и верности, а с другой - заявить свой протест против программы полового воспитания детей, которая вступает в действие на Кипре с сентября", - отметил в свою очередь один из организаторов марша, член координационного совета международного движения русофилов Микис Филаниотис. "Авторы учебных пособий говорят, что одна из целей курсов - защитить детей от сексуального насилия, но мы считаем, что никто лучше самих родителей не сможет защитить своих детей", - добавил он.

Результаты опроса

Накануне телеканал Sigma распространил данные опроса, подготовленного по его заказу специалистами Университета Никосии, согласно которому большинство кипрских граждан (61%) уверены, что общество не готово принять предмет по половому воспитанию в школах. Как отмечает телеканал, тот факт, что 6 из 10 респондентов не доверяют ни системе образования Кипра по вопросу полового воспитания детей, ни учителям, сам по себе является сенсационным. Согласно исследованию, киприоты считают, что наиболее подходящим источником информации для детей в этом вопросе является семья (59%), за ней следует школа (35%) и, наконец, церковь (6%). Кроме того, 80% опрошенных заявили, что как родители обладают достаточными знаниями, чтобы должным образом направлять своих детей в вопросах полового воспитания. В опросе приняли участие 1 200 человек из числа взрослого населения.