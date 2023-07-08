Многодетная семья из Татарстана одержала победу в конкурсе "Успешная семья Приволжья"

В финале конкурса приняли участие 14 семей, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой

ТАСС, 8 июля. Семья Камашевых из Татарстана заняла первое место в конкурсе "Успешная семья Приволжья", итоги которого подвели в субботу в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии.

"Первое место заняла семья Камашевых из Татарстана, второе место - семья Алауховых-Гаврюшиных из Пензенской области, третье место присуждено семье Фархутдиновых из Башкортостана. Семья Никитиных-Чучаковых из Мариинско-Посадского округа Чувашской Республики одержала победу в номинации "Самая дружная семья в Приволжском округе", - отмечается в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии отметил, что каждый участник конкурса воплощает государственную идеологию, основой которой является многодетная, крепкая, благополучная семья. "В это время, когда во многих странах происходит попрание традиционных ценностей семьи, ценностей взаимоотношений, мы раз за разом подтверждаем нашу приверженность к семейным традициям и ценностям, которые являются мощнейшим фундаментом государственности, основой для ее развития", - процитировали Николаева в пресс-службе администрации главы республики.

От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к конкурсантам с приветственным словом обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. Он отметил, что в этом году в отборочных этапах конкурса приняло участие более 10 тысяч человек. "Почти полторы тысячи семей принимали участие в этом конкурсе для того, чтобы попасть в Чувашскую Республику, в город Чебоксары для того, чтобы посоревноваться здесь", - приводятся слова Машковцева в сообщении.

Конкурсная программа состояла из четырех направлений: "Презентация семьи", "Творческий номер на свободную тему", "Культурно-познавательный конкурс", "Рассказ о своем регионе". В финал конкурса прошли 14 семей Приволжского федерального округа, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой.

Конкурс "Успешная семья Приволжья" проводится в Приволжском федеральном округе ежегодно с 2013 года. Мероприятие уже в третий раз проходит в Чебоксарах.