Прихожан УПЦ не пропустили в Киево-Печерскую лавру на воскресную службу

По информации церкви, верующие вынуждены ждать у входа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не могут пройти на воскресное богослужение в Киево-Печерскую лавру, люди вынуждены ожидать у входа в монастырь. Об этом сообщили в УПЦ, опубликовав видео, на котором сотрудники полиции преградили путь в лавру десяткам верующих.

"Верующих не пускают на воскресное богослужение. Православные снова вынуждены ждать у входа", - говорится в Telegram-канале УПЦ.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.

4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой, а ее сотрудники покинули территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь, утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов.