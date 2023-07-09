9 июля, 07:29

Москвичам в День московского транспорта раздали около 50 тыс. порций мороженого

Раздача бесплатного мороженого около станции метро "Чистые пруды"
© Владимир Гердо/ ТАСС

Получить его можно было на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речных вокзалах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. порций мороженого в форме электробуса бесплатно раздали москвичам и гостям столицы во время празднования Дня московского транспорта. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Всего 8 июля мы бесплатно раздали всем желающим 50 тыс. порций мороженого. Что интересно - оно было в форме электробуса, а глазурь можно было выбрать самостоятельно: из горького, молочного или белого шоколада", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте уточнили, что бесплатная раздача мороженого проходила на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речных вокзалах. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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