Москвичам в День московского транспорта раздали около 50 тыс. порций мороженого

Получить его можно было на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речных вокзалах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. порций мороженого в форме электробуса бесплатно раздали москвичам и гостям столицы во время празднования Дня московского транспорта. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Всего 8 июля мы бесплатно раздали всем желающим 50 тыс. порций мороженого. Что интересно - оно было в форме электробуса, а глазурь можно было выбрать самостоятельно: из горького, молочного или белого шоколада", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте уточнили, что бесплатная раздача мороженого проходила на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речных вокзалах.