Горожане старшего поколения посетили 50 экскурсий в рамках акции "Московские истории"

Участники, в том числе, совершили прогулку по долине Москвы-реки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 50 бесплатных экскурсий в рамках акции "Московские истории" посетили участники проекта "Московское долголетие". Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице 1 и 2 июля состоялось 50 бесплатных экскурсий в рамках акции "Московские истории". Их посетили более 1 тыс. участников проекта "Московское долголетие". Маршруты проходили по всем административным округам. Горожане осмотрели культурные и природные достопримечательности, а также прогулялись по территории Южного речного вокзала и бывшим слободам - Семеновской, Кожевенной и Мещанской", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что во время экскурсии по окрестностям Щукина участники экскурсии узнали о планах создания Всесоюзного института экспериментальной медицины имени А. М. Горького на Октябрьском Поле и увидели Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", ставший главным звеном в реализации атомного проекта. Участники, в частности, совершили прогулку по долине Москвы-реки от Серебряного Бора до Хорошева и далее до Карамышевской плотины. А те, кому интересна московская архитектура, стали участниками экскурсии по Даниловскому району, в рамках которой показали образцы авангарда. Кроме того, москвичи узнали об истории ТиНАО. Например, им рассказали о том, какую роль в жизни страны сыграло поселение Троицкое, история которого начинается в XVII веке.

Экскурсионную программу подготовил столичный комитет по туризму совместно с ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. На прогулки пригласили активистов проекта "Московское долголетие" и членов Московской ассоциации клубов долголетия.

Стать участником проекта "Московское долголетие" могут все желающие жители столицы старшего возраста: женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатные.