Органы гражданской защиты Казахстана привели в повышенную готовность из-за жары

МЧС совместно с администрациями областей поручили мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде

АСТАНА, 9 июля. /ТАСС/. Казахстанские органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности в связи с повышением температуры воздуха в отдельных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в ряде регионов республики. По словам министра, в связи с погодными условиями органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Глава кабинета министров поручил МЧС совместно с администрациями областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.

По данным МЧС, 10 июля в центре Казахстана ожидается температура до плюс 43 градусов по Цельсию.