Жителям Вильнюса разъяснили, как вести себя в дни саммита НАТО

В полиции, в частности, посоветовали не пользоваться оптическими приборами

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Вильнюса подготовила рекомендации для местных жителей о правилах поведения во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет в литовской столице 11-12 июля.

"Понятно, что саммит с участием известных мировых политиков вызовет любопытство горожан, особенно тех, кто живет рядом с местами проведения мероприятий", - сказал журналистам в воскресенье начальник общественной полиции Вильнюса Миндаугас Акелайтис. Однако он посоветовал вильнюсцам не пользоваться оптическими приборами. "Бинокли лучше отложить, чтобы не вызвать особую реакцию стражей порядка", - сказал Акелайтис. Что будет с теми, кто решит дома воспользоваться оптикой и будет засечен охраной, он не уточнил.

Начальник общественной полиции призвал воздержаться от поведения, которое может трактоваться двусмысленно, опять же не пояснив, что конкретно имеет в виду.

Акелайтис предупредил, что владельцы транспортных средств, машины которых припаркованы на стоянках, находящихся в закрытых для движения транспорта в связи с саммитом зонах, должны переставить свои автомобили в другое место, иначе они будут вывезены.

Полиция рекомендует тем, кто работает в той части города, где будут действовать ограничения и запреты, заранее спланировать свои поездки. Полицейские считают, что лучше всего отказаться от личных автомобилей и воспользоваться услугами общественного транспорта. В дни саммита он будет обслуживать пассажиров бесплатно.