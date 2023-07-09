ОАЭ построили полевой госпиталь для суданских беженцев в Чаде

Госпиталь расположен в городе Ам-Джерес

ДУБАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организовали на востоке Чада полевой госпиталь для помощи бежавшим от конфликта суданским беженцам. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его информации, госпиталь расположен в городе Ам-Джерес, который является административным центром граничащей с Суданом провинции Восточный Эннеди. Учреждение было построено при поддержке Эмиратского общества Красного Полумесяца, благотворительного и гуманитарного фонда имени Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента ОАЭ, а также Фонд имени Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

На состоявшейся в воскресенье церемонии открытия присутствовал посол ОАЭ в Чаде Рашид Саид аш-Шамси, а также ряд правительственных чиновников. Эмиратский дипломат отметил, что госпиталь организован для оказания медицинской помощи суданским беженцам, особенно детям, женщинам, пожилым людям, пострадавшим в результате конфликта.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и лидером спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове и в столице Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.

Как сообщил 25 июня премьер-министр Чада Салех Кебзабо, в восточных районах республики находятся более 400 тыс. суданских беженцев. С начала конфликта в этой стране ОАЭ направили порядка 2 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинские и продовольственные товары, в Судан и Чад.