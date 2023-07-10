Байден обсудит в Лондоне привлечение частного капитала для борьбы с изменениями климата

Президент США встретится с руководителями из частного сектора

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Лондон обсудит способы привлечь частный капитал для финансирования борьбы с климатическими изменениями. Об этом в воскресенье сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У президента Байдена будет возможность <...> вместе с королем [Карлом III] и спецпосланником по климату Джоном Керри принять участие в мероприятии с руководителями из частного сектора, которое будет посвящено тому, как нам привлечь частный капитал на службу нашим климатическим целям: внедрению чистой энергетики, смягчению последствий от выбросов углекислого газа и помощи развивающимся странам в адаптации к последствиям климатических изменений. У президента будет шанс услышать их мнение о препятствиях и преградах для мобилизации частного финансирования и призвать их к выполнению своих обязанностей", - сказал он.

Салливан беседовал с журналистами на борту самолета Байдена, который отправился в европейское турне. В рамках этой поездки Байден нанесет визиты в Лондон, Вильнюс и Хельсинки.