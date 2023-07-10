Минкульт Вьетнама потребовал от Netflix отменить показ китайского сериала

По данным департамента кинематографии ведомства, проверка показала, что "линия девяти пунктиров" фигурирует в различных сценах девяти эпизодов сериала

ХАНОЙ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Вьетнама потребовало от сервиса потокового видео Netflix снять с показа сериал Flight to you ("Полет к тебе") из-за демонстрации в нем карты с "линией девяти пунктиров", которой Пекин обозначает подконтрольную ему морскую акваторию Южно-Китайского моря. Изображение такой карты нарушает суверенитет Вьетнама, поэтому министерство предписало Netflix и представляющей его интересы коммуникационной компании FPT до 12 июля прекратить показ сериала, сообщила в понедельник газета "Туой че".

Как заявили в департаменте кинематографии Минкульта, проверка показала, что "линия девяти пунктиров" фигурирует в различных сценах девяти эпизодов сериала. Подобный контент неприемлем и нарушает законы о суверенитете Вьетнама, указали в ведомстве.

Ранее в этом месяце вьетнамские власти запретили премьеру в стране нового голливудского фильма "Барби" также из-за демонстрации в нем карты с "линией девяти пунктиров". "Распространение и использование во Вьетнаме любых продуктов, содержащих изображение карты Китая с "линией девяти пунктиров", нарушает вьетнамское законодательство и не допускается", - заявила официальный представитель МИД СРВ Фам Тху Ханг, комментируя запрет на показ фильма "Барби".

Власти СРВ уже не в первый раз запрещают прокат американских кинокартин по причине неверного, с их точки зрения, изображения Южно-Китайского моря. В 2019 году правительство страны сняло с проката анимационный фильм компании DreamWorks "Эверест", а в 2022 году по той же причине запретило демонстрацию боевика компании Sony "Анчартед: На картах не значится".

Вьетнам последовательно заявляет о неприятии "линии девяти пунктиров", а также отвергает морские претензии Китая, в частности, на архипелаг Спратли и Парасельские острова, противоречащие международному праву и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.