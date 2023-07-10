Медучреждения Крыма могут продолжать работать без лицензии до 1 июля 2025 года

Авторы инициативы отмечали, что в регионе ведется активная работа, направленная на приведение в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базы медорганизаций, но из-за некоторых ограничений ее не получается завершить в установленный срок

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на два года - до 1 июля 2025 года - срок, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечали авторы инициативы, в Крыму ведется активная работа, направленная на приведение в соответствие лицензионным требованиям материально-технической базы медицинских организаций, но из-за некоторых ограничений ее не получается завершить в установленный срок. В результате возникла необходимость продлить срок работы медучреждений без лицензии еще на два года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее, согласно законодательству, срок работы таких медучреждений без лицензии заканчивался 1 июля 2023 года.