Верующих УПЦ не пустили в укрытие в соборе Белой Церкви во время воздушной тревоги

Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины ранее прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви, принадлежащего УПЦ, и при попустительстве полиции взломали двери храма

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полиция в Белой Церкви Киевской области во время объявленной в понедельник воздушной тревоги не пустила прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в укрытие в подвале Преображенского кафедрального собора. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Ранее в понедельник рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) прорвались на территорию Преображенского кафедрального собора Белой Церкви, принадлежащего УПЦ, и при попустительстве полиции взломали двери храма.

"После захвата собора его территорию заблокировала полиция и отказывается пускать общину к храму. Отказались полицейские это делать и после объявления воздушной тревоги. Несмотря на то, что в соборе находится укрытие, силовики людей туда не пустили", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

На видеозаписи, также размещенной на сайте союза, запечатлено, как люди просят полицейских пустить их внутрь, но сотрудники правопорядка не реагируют.

Борьбу за Преображенский собор представители раскольнической церкви ведут уже несколько месяцев. В апреле они начали сбор подписей за передачу храма в собственность ПЦУ. 29 июня депутаты горсовета проголосовали за передачу храма в бесплатное пользование раскольнической церкви. Однако после этого прихожанам УПЦ неоднократно удавалось отстоять храм от рейдерского захвата. Ранее глава административной службы Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Валерий Яблонский в комментарии СПЖ заявлял, что Спасо-Преображенский собор - памятник архитектуры национального значения, его судьбу в соответствии с законом может решать только кабинет министров.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур. ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея, но не была признана ни Русской православной церковью, ни УПЦ. Сразу после создания ПЦУ раскольники при поощрении властей начали силой захватывать храмы УПЦ, проводить собрания, на которых люди, не имеющие отношения к религиозным общинам, принимают решения об их переподчинении ПЦУ. По данным выступающего в интересах УПЦ адвоката Никиты Чекмана на начало июня, только в Киевской области власти незаконно перерегистрировали более 100 общин канонической церкви.