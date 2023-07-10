Власти Москвы смогут получить часть полномочий в отношении нацпарка "Лосиный остров"

В частности, речь идет о мерах пожарной безопасности, а также установлении и изменении охранной зоны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность передачи столичным властям некоторых федеральных полномочий в отношении части национального парка "Лосиный остров" в границах Москвы. Документ опубликован.

Как поясняется в сопроводительных материалах, речь идет о мерах пожарной безопасности, установлении и изменении охранной зоны, реконструкции и капремонте объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры на территории нацпарка. "Размещение иных объектов капитального строительства (в том числе автомобильных дорог или их участков, мостов, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, объектов инженерной инфраструктуры, линий связи) возможно по согласованию с правительством РФ в установленном им порядке", - добавляется в одном из заключений комитетов Совфеда.

В другом заключении напоминается, что нацпарки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. "В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях. Изменение или прекращение существования охранных зон, строительство объектов инфраструктуры на территории национального парка без соответствующего контроля могут нанести ущерб всем компонентам экосистемы", - отмечают, в частности, в комитете СФ по экономической политике.

Лосиный остров известен с XV века как охотничьи и лесохозяйственные угодья, принадлежавшие государству. Его границы остаются практически неизменными с середины XVIII века даже на фоне быстрого роста Москвы и хозяйственного освоения земель Подмосковья. Сегодня Лосиный остров - национальный парк в ведении Минприроды России в границах крупнейшей в России городской агломерации, не имеющий аналогов в мире. Посещаемость национального парка составляет в среднем 10 тыс. человек ежедневно, до 150 тыс. человек в "пиковые" дни, в сумме 3-5 млн человек в год.