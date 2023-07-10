Bloomberg узнало о беспрецедентной нехватке врачей общей практики в Торонто

По данным агентства, медики призывают правительственных чиновников сделать реформу здравоохранения своим приоритетом

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Канадская провинция Онтарио и крупнейший город страны Торонто сталкиваются с беспрецедентным сокращением количества врачей общей практики, ("семейных врачей"), оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

"Такого кризиса мы еще не видели. Пациенты расстроены, отделения неотложной помощи перегружены", - заявила доктор Алика Лафонтен, президент Канадской медицинской ассоциации. Организация опубликовала несколько рекомендаций в преддверии своей конференции, которая пройдет в понедельник 10 июля. В них медики призывают правительственных чиновников сделать реформу здравоохранения своим приоритетом. Среди их рекомендаций - трудоустройство большего числа медработников для улучшения охвата населения медицинской помощью.

Врачи общей практики занимаются оценкой состояния пациента и определяют, нуждается ли человек в более подробной диагностике или же в консультации специалиста.

По данным исследовательской компании Inspire Primary Health Care, более 2,2 млн человек в провинции Онтарио не имеют постоянного семейного врача - это на 400 тыс. больше, чем два года назад. По данным Колледжа семейных врачей Онтарио (OCFP), каждый пятый житель провинции может остаться без помощи специалиста в ближайшие три года.

Сложившаяся в Торонто ситуация иллюстрирует опасную тенденцию канадского здравоохранения в целом. Перегруженные медицинские работники жалуются на усталость, больницы вынуждены временно закрываться из-за нехватки персонала, а отделения неотложной помощи переполнены, что приводит к задержкам в оказании помощи пациентам.

"В отличие от соседних США, канадская система призвана предоставить всем жителям равный доступ к медицинскому обслуживанию независимо от их финансового положения. Но нехватка врачей ставит эту гарантию под вопрос, особенно когда дело касается иммигрантов и людей с низкими доходами", - говорится в сообщении.