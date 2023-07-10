СМИ: Джонни Депп посетит Москву осенью

По словам участника "ЯМОРЕ" Михаила Лисова, гонорар актера будет составлять $370 тыс., а также ему проведут экскурсии по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарный

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Голливудский актер Джонни Депп приедет в Москву этой осенью. Об этом в понедельник сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу группы "ЯМОРЕ".

"В основном все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?" В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад - после победы в суде - мне написали, что он готов приехать", - цитирует газета участника "ЯМОРЕ" Михаила Лисова.

Музыкант отметил, что гонорар Деппа будет составлять $370 тыс., а также актеру проведут экскурсии по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарный.

Лисов подчеркнул, что изначально американскому актеру был предложено вознаграждение больше, однако команда Деппа ответила встречным предложением - гонорар с меньшей суммой, но с экскурсией по России.