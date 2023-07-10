Эксперт рассказал, что россияне не стремятся продавать свою недвижимость в Финляндии

Вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер отметил, что спрос на эти объекты не высокий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россияне не стремятся продавать свою недвижимость в Финляндии, несмотря на ограничения на въезд в эту страну. Как сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер, спрос на эти объекты не высокий, а сделки-купли продажи затруднительны в новых условиях.

"Сложность ситуации с недвижимостью россиян в Финляндии заключается в том, что им закрыли банковские счета. Российские собственники не могут даже въехать в эту страну для обслуживания своей недвижимости и не могут ее оплачивать. Они могут только продать ее либо ждать, когда ее за неуплату коммунальных платежей временно заберут и сдадут в аренду. Продать недвижимость тоже сложно. Можно оформить доверенность, обратиться к агентам, но спроса особого нет. Сейчас ограничения ужесточаются, и в Петербурге даже закрывается финское консульство. Наверное, визы все равно будут выдавать, но понятно, что не так широко, как раньше", - рассказал он.

По словам эксперта, у россиян в Финляндии остались сотни объектов.

Путь через Норвегию

Как сообщил ТАСС владелец собственной недвижимости в Финляндии, петербуржец Александр, единственным возможным и относительно стабильным путем для российских собственников на сегодняшний день оказаться в своем доме в Финляндии является путь через Норвегию, который пока что работает. Норвегия является страной Шенгена, но не страной ЕС, и продолжает впускать россиян по шенгенским визам.

"Есть другой вариант - например, через Армению, Грузию, Турцию или любую другую страну, прилететь в Европу, а оттуда в Финляндию. Если прилететь в Хельсинки напрямую из Армении, Турции или из другой страны, которая не входит в Шенгенскую зону, то нужно покинуть Финляндию в течение максимально короткого времени, согласно правилам транзита", - говорит он.

До 10 июля допуск к недвижимости для российских владельцев оставался на усмотрении пограничника, и необходимость присутствия надо было обосновать.

"Практика была самой разной, - говорит Александр, - могли не пустить, могли пустить на несколько часов или попросить вернуться через 24 часа. В последнее время, начиная со второй половины весны, пускали иногда на два - три дня, но только одного собственника недвижимости. Случаи, когда пускали двух собственников, семейную пару, были, но крайне редко. Случаи, когда пускали семьи, мне неизвестны. Как будут применяться новые правила после сегодняшнего дня говорить трудно, но можно предположить, что любые доводы личного присутствия могут быть сочтены необязательными".

Обмены, помощь друзей и другие варианты

По его словам, часть российских собственников пока не хочет расставаться со своей недвижимостью в Финляндии, часть занимается поисками вариантов продажи.

"Я тоже пока не пытался продать свою недвижимость. Надо понимать, что продажа связана со сложностями, потому что финские банки не склонны перечислять деньги в Россию и не делают этого. Вариант, к которому прибегали некоторые владельцы, это обмен, когда находили того, кто заинтересован что-то продать в России. Владелец недвижимости в Финляндии получал, предположим, квартиру в Петербурге, а заинтересованный человек там получал этот объект недвижимости", - отметил он.

Как рассказал собеседник ТАСС, российские владельцы финской недвижимости нашли способ оплаты коммунальных счетов. Например, есть несколько банков, которые продолжают работать с переводами. Некоторые владельцы договорились со своими финскими друзьями по поводу оплаты. Часть обзавелась казахскими или киргизскими картами, с помощью которых можно совершать такие оплаты.

С 10 июля Финляндия ужесточила правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Как сообщило Министерство иностранных дел республики, бизнесменам будет разрешено "въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен". Владельцы недвижимости должны будут обосновать причину своего личного присутствия, а абитуриентам разрешено будет участвовать только в определенных программах, ведущих к получению степени, что исключает посещение курсов. Новые ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.