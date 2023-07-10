Больницу в Керчи отремонтировали после затопления ливнем в 2021 году

На восстановление потратили более 66 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Подрядчик завершил капитальный ремонт Керченской больницы № 1 им. Пирогова, которая была затоплена ливнем в 2021 году. Всего на восстановление потрачено более 66 млн рублей, сообщил в понедельник председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"В Керченской больнице № 1 имени Н. И. Пирогова завершен капитальный ремонт. В 2021 году учреждение сильно пострадало от обильных осадков, помещения были затоплены, под водой оказалась техника, установленная на нижних этажах здания. <...> На ремонт затопленных помещений и приобретение нового организационного и медицинского оборудования из республиканского бюджета было выделено более 66 млн рублей. Сегодня работы выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как напомнил Константинов, в 2022 году по национальному проекту "Здравоохранение" в больнице установили новый аппарат компьютерной томографии. Его расположили в модульной пристройке, которая должна обеспечить его сохранность при подтоплении.

Цокольный этаж больницы в Керчи был затоплен в июне 2021 года после сильных дождей, что привело к порче медицинского оборудования. Никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал, эвакуация тогда также не потребовалась.