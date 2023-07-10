Никита Михалков встретился с военнослужащими мотострелковой бригады в Москве

Артист передал военным тираж впервые опубликованного сборника фронтовых стихотворений Сергея Михалкова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер и актер Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады в Москве. Артист передал военнослужащим тираж впервые опубликованного сборника фронтовых стихотворений его отца Сергея Михалкова, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Народный артист РСФСР Никита Михалков в понедельник провел творческую встречу с военнослужащими, поступившими на военную службу по контракту, прибывшими для дальнейшего ее прохождения службы в пункт приема личного состава 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования СССР. В ходе общения с личным составом бригады Никита Сергеевич отметил важную роль искусства и культуры в жизни каждого человека, особенно защитника Отечества", - рассказали в оборонном ведомстве.

Режиссер передал военнослужащим тираж впервые опубликованного сборника "Военные стихи", куда вошли фронтовые стихотворения его отца - писателя и поэта Сергея Михалкова, написанные им в тылу и в действующей армии во время войны. Сборники стихотворений дополнят формируемые для военных комплекты вещей и принадлежностей, необходимых в полевых условиях, добавили в Минобороны.

"Было очень правильно, чтобы эти стихи оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Это стихи, которые невозможно написать дома, сидя на диване. Они написаны в военное время. Каждое стихотворение - целый кусок жизни, жизни человека, любящего свою Родину. Это бесценный опыт, полученный моим отцом на фронте. Которым мы вместе с Юлией Субботиной (вдова писателя - прим. ТАСС) захотели поделиться с нашими защитниками", - привели в Минобороны слова Михалкова.