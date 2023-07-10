Более 30 км металлических барьерных ограждений установили на дорогах Подмосковья

Наибольший объем работ провели в Раменском и Ленинском городских округах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 30 км новых металлических барьерных ограждений разместили на более чем 100 участках дорог Московской области. Они устанавливаются для предупреждения ДТП и в местах концентрации аварий в целях повышения безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В качестве оперативной работы на опережение ДТП и в рамках реагирования на произошедшие аварии дорожные службы обустроили больше 100 участков дорог металлическими барьерными ограждениями протяженностью порядка 34 км. Такие ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий, а также разделяют проезжую и пешеходные части дороги", - приводятся в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В министерстве рассказали, что ограждения устанавливаются для предупреждения ДТП и в местах концентрации аварий в целях повышения безопасности на участках дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Наибольший объем работ провели в Раменском и Ленинском городских округах. Всего же ограждения появились более чем в 20 муниципалитетах региона.