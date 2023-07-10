Глава парламента Крыма вручил госнаграды бойцам, защищающим Крымский мост

Владимир Константинов заявил, что бойцы обеспечены всем необходимым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов вручил государственные награды и знаки отличия бойцам национальной гвардии России, защищающим Крымский мост и другие важные инфраструктурные объекты полуострова, сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале.

"Встретился с бойцами национальной гвардии России, которые защищают Крымский мост, магистральный газопровод и энергомост от террористических актов, которые пытается организовать киевский режим. Они осознают возложенную на них ответственность и качественно подходят к выполнению своей работы. Это подтверждают и вчерашние события на Крымском мосту, когда Вооруженным Силам России удалось отразить атаку ВСУ. <…> Поблагодарил солдат за самоотверженный и добросовестный труд и вручил государственные награды и знаки отличия", - написал Константинов, добавив, что бойцы обеспечены всем необходимым.

Он также отметил, что открытие моста значительно облегчило вопросы логистики, укрепило торговые, социальные связи с другими субъектами России.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что силами противовоздушной обороны в районе Керчи была сбита крылатая ракета. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО уничтожены три ракеты С-200, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. По данным Минобороны, атаке подверглись также объекты в Ростовской и Калужской областях, две ракеты были уничтожены, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет.