Число выявленных случаев кори в селе Средняя Елюзань увеличилось до 31

Идет пик заболеваемости, сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных случаев кори в селе Средняя Елюзань Пензенской области увеличилось до 31, идет пик заболеваемости. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

"На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори. С момента выявления очага сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, 7 наблюдаются амбулаторно, 11 человек выздоровели", - цитирует Воробьеву пресс-служба Минздрава региона.

В связи с эпидемиологической обстановкой запланированный в регионе на 15 июля праздник Сабантуй переносится, благотворительный концерт "Сабантуй - праздник для своих" отменен, сообщили в Татарской культурно-национальной автономии Пензенской области.

Первые случаи кори в Средней Елюзани были выявлены в конце июня. Постановлением правительства региона в селе был введен карантин.

Средняя Елюзань - одно из крупнейших татарских сел в Европе, самый крупный населенный пункт Городищенского района Пензенской области. В селе проживают более 9 тыс. человек.