Около 100 судебных решений было вынесено по делам о вандализме в метро

Всех нарушителей приговорили к штрафам или исправительным работам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Около 100 судебных решений было вынесено в этом году в отношении пассажиров, намеренно портивших имущество метро. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"100 - именно столько решений вынес суд в этом году в отношении пассажиров, которые умышленно разбили створки турникетов в метро. Еще 12 человек ждут решения суда", - говорится в сообщении.

По данным департамента, ни один случай вандализма в метро не остается без внимания, а намеренная порча имущества московского метрополитена является уголовным преступлением. Из сообщения следует, что все нарушители были приговорены к штрафам или исправительным работам.