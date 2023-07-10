В Кировской области пройдет второй всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье"

Он состоится в ноябре

КИРОВ, 10 июля /ТАСС/. Кировская область примет в ноябре II всероссийский форум "Жить и воспитываться в семье". Об этом сообщила в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Киров уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы с Александром Валентиновичем (Соколовым, губернатором региона - прим. ТАСС) договорились о проведении II форума "Жить и воспитываться в семье" на территории Кировской области в ноябре этого года. Сюда приедут ведущие эксперты в теме профилактики социального сиротства, соберутся руководители министерств, ведомств, которые работают с категориями детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации. Мы надеемся, что у региона, во-первых, останется хорошая база, интересная практика, а у тех, кто приедет в Кировскую область, - новые впечатления и желание поменять в своем регионе ряд моментов", - сказала Львова-Белова.

Как отметил в своем Telegram-канале Соколов, власти региона и Львова-Белова договорились о создании в Кировской области службы "Дети в семье" для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, решения сложных случаев, чтобы дети оставались с родителями. "Поддержка, индивидуальные планы развития, комплексный подход - некоторым семьям нужно помочь преодолеть трудности, а не сразу лишать родительских прав", - отметил Соколов.

В понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в Кирове посетила школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 города Кирова, где учатся порядка 50 детей от 7 до 18 лет, детский дом "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья, где заботятся о детях с 1 года до 11 лет, региональную общественную организацию детей-инвалидов "Дорогою добра", приняла участие в круглом столе с замещающими семьями.