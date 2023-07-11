В Донбасс приехали работать в госпиталь ВДВ гражданские врачи из многих регионов РФ

Травматолог-ортопед из Башкирии Салават Исламов сообщил, что у врачей из Донбасса с 2014 года накоплен очень большой опыт работы с минно-взрывными травмами

ТАСС, 11 июля. Гражданские врачи из многих российских регионов приехали на помощь своим коллегам в госпиталь ВДВ в Донбассе, рассказал журналистам травматолог-ортопед из Башкирии Салават Исламов.

"Я из Башкирского Государственного медицинского университета, травматолог-ортопед. Здесь медики работают практически со всей страны. Вот анестезиолог у нас из Оренбурга, есть травматолог-ортопед из Саратова", - рассказал он.

Исламов добавил, что у врачей из Донбасса с 2014 года накоплен очень большой опыт работы с минно-взрывными травмами, которые наиболее часто встречаются в ходе СВО, и у прикомандированных врачей есть, чему поучиться у местных коллег.