В Приангарье прокурор внес представление мэру Свирска, где отключили горячую воду до осени

Причиной отключения воды стало отсутствие отходов лесопиления для котельной

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений мэру города Свирска, где из-за отсутствия отходов лесопиления для котельной муниципальные власти приняли решение отключить горячую воду до начала отопительного сезона. Представление также внесено руководству городского ресурсоснабжающего предприятия, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"Ресурсоснабжающая организация в связи с отсутствием древесного топлива прекратила подачу горячей воды населению и организациям города Свирска. Вопреки требованиям закона местной администрацией не принято своевременных мер по обеспечению населения и организаций муниципального образования услугами горячего водоснабжения в связи с невозможностью исполнения своих обязательств ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим прокурором мэру Свирска и директору ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.

Мэр Свирска Владимир Орноев в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение к жителям, в котором рассказал, что ООО "Тм Байкал", принадлежащее трем японским фирмам, отказало городу в поставке отходов лесопиления для новой котельной. При этом ранее у города и компании были договоренности о таких поставках, и ООО дало гарантийные обязательства, что будет обеспечивать котельную древесными отходами. "Это было сделано с точки зрения экономической выгоды для самого предприятия "Тм Байкал", потому что общество автоматически переставало быть плательщиком за негативное воздействие на окружающую среду, а бюджет города Свирска является получателем данных платежей", - сообщил Орноев.

По его словам, после отказа поставлять отходы лесопиления власти города предложили компании разные варианты получения и оплаты топлива, в ответ от них потребовали залог в виде имущества городской котельной. В результате администрация Свирска приняла решение отключить горячую воду до 15 сентября, то есть до начала отопительного сезона, когда будет запущена в работу ТЭЦ.

Город Свирск с населением 15,5 тыс. человек находится примерно в 140 км от Иркутска.